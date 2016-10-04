Василий Титов: Калитвинцев в «Динамо» дает хороший результат, менять его незачем
Член совета
директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя
правления ВТБ Василий Титов считает, что главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев
добивается в работе с командой хороших результатов, так что нет смысла
производить в его отношении какие-то изменения.
«Сейчас
пришло новое руководство. Естественно, кого-то будут добирать, это нормальный
процесс. Принципиально – кто генеральный директор и кто главный тренер. У
Калитвинцева хороший результат. Зачем его менять?» – приводит «Р-Спорт»
слова Титова.
«Динамо « после 14 игр в Футбольной национальной лиге имеет в активе 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. Калитвинцев возглавил бело-голубых в межсезонье. В сентябре новым генеральным директором «Динамо» был назначен Евгений Муравьев, сменивший на этом посту Сергея Сысоева. Ранее пост спортивного директора клуба покинул Роман Орещук, пригласивший в команду Калитвинцева и многих футболистов.
Матч
Место и дата
02 октября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция