Василий Титов: Калитвинцев в «Динамо» дает хороший результат, менять его незачем

Член совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов считает, что главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев добивается в работе с командой хороших результатов, так что нет смысла производить в его отношении какие-то изменения.

«Сейчас пришло новое руководство. Естественно, кого-то будут добирать, это нормальный процесс. Принципиально – кто генеральный директор и кто главный тренер. У Калитвинцева хороший результат. Зачем его менять?» – приводит «Р-Спорт» слова Титова.

«Динамо « после 14 игр в Футбольной национальной лиге имеет в активе 35 очков и возглавляет турнирную таблицу. Калитвинцев возглавил бело-голубых в межсезонье. В сентябре новым генеральным директором «Динамо» был назначен Евгений Муравьев, сменивший на этом посту Сергея Сысоева. Ранее пост спортивного директора клуба покинул Роман Орещук, пригласивший в команду Калитвинцева и многих футболистов.