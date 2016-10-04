Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории КХЛ
Нападающий астанинского «Барыса»
Брэндон Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории Континентальной
хоккейной лиги.
В понедельник Боченски в матче регулярного
чемпионата с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:4) забросил свою 149-ю
шайбу в КХЛ и вышел в лидеры по этому показателю среди иностранцев за всю
историю лиги.
На втором месте в данном списке идет канадский форвард Джефф Плэтт (148 шайб), который в нынешнем сезоне выступает вне КХЛ за шведский «Векше Лейкерс». Третьим идет партнер Боченски по «Барысу» канадский нападающий Найджел Доус (146), который также выступает за сборную Казахстана.
Матч
Барыс - Нефтехимик - 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы:
Полыгалов (Рясенский, Секстон), 5:18 (0:1 - бол.). Сен-Пьер (Боченски, Даллмэн), 15:47 (1:1). Баркер (Худяков, Тривино), 20:24 (2:1). Китаров (Березин, Куликов), 29:12 (2:2). Кинрэйд (Рясенский), 31:32 (2:3 - бол.). Гюнге (Секстон), 36:42 (2:4). Боченски (Баркер, Доус), 38:04 (3:4 - бол.). Иванов (Липин, Бельгибаев), 48:36 (4:4). Тривино (Худяков), 55:41 (5:4).
Место и дата
03 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция