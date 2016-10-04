Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски стал лучшим иностранным снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги.

В понедельник Боченски в матче регулярного чемпионата с нижнекамским «Нефтехимиком» (5:4) забросил свою 149-ю шайбу в КХЛ и вышел в лидеры по этому показателю среди иностранцев за всю историю лиги.

На втором месте в данном списке идет канадский форвард Джефф Плэтт (148 шайб), который в нынешнем сезоне выступает вне КХЛ за шведский «Векше Лейкерс». Третьим идет партнер Боченски по «Барысу» канадский нападающий Найджел Доус (146), который также выступает за сборную Казахстана.