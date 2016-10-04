Макарова проиграла Агнешке Радваньской во втором круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла
выйти в третий круг турнира в Пекине.
В понедельник Макарова во втором раунде
уступила третьей ракетке турнира Агнешке Радваньской в двух партиях со счетом
3:6, 4:6. Встреча продолжалась 94 минуты.
За выход в четвертьфинал соревнований Радваньская поспорит с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки и итальянкой Робертой Винчи.
Матч
Радванска А. (Польша) - Макарова Е. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
03 октября 16:10, , Онлайн-трансляция
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