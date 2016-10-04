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Макарова проиграла Агнешке Радваньской во втором круге турнира в Пекине

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине.

В понедельник Макарова во втором раунде уступила третьей ракетке турнира Агнешке Радваньской в двух партиях со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 94 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований Радваньская поспорит с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки и итальянкой Робертой Винчи.

Матч

Радванска А. (Польша) - Макарова Е. (Россия) - 6:3, 6:4

Место и дата

03 октября 16:10, , Онлайн-трансляция

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