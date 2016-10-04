Артем Сергеев перезаключил контракт с ЦСКА

Защитник Артем Сергеев перезаключил на новых условиях двусторонний контракт с московским ЦСКА сроком на три года, сообщает официальный сайт армейского клуба.

В текущем сезоне КХЛ 23-летний игрок провел за ЦСКА шесть встреч, а в матче с санкт-петербургским СКА 9 сентября получил травму. Очков за результативность в этом сезоне защитник пока не набирал, а его коэффициент полезности составляет «плюс 2».

Всего Сергеев сыграл за ЦСКА 47 матчей и отдал пять передач.