Артем Сергеев перезаключил контракт с ЦСКА
Защитник Артем Сергеев перезаключил на новых
условиях двусторонний контракт с московским ЦСКА сроком на три года, сообщает
официальный сайт армейского клуба.
В текущем сезоне КХЛ 23-летний игрок провел за ЦСКА
шесть встреч, а в матче с санкт-петербургским СКА 9 сентября получил травму.
Очков за результативность в этом сезоне защитник пока не набирал, а его коэффициент
полезности составляет «плюс 2».
Всего Сергеев сыграл за ЦСКА 47 матчей и отдал пять передач.
Матч
Место и дата
04 октября 20:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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