Андрей Шаянов вошел в тренерский штаб «Югры»
Бывший главный тренер астанинского
«Барыса» Андрей Шаянов вошел в тренерский штаб «Югры», сообщает
официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.
Кроме «Барыса» Шаянов возглавлял
екатеринбургский «Автомобилист» и сборную Казахстана.
В сентябре руководство «Югры» отстранило Павла Езовских от исполнения обязанностей главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера «Югры» был назначен Андрей Соколов, входивший в штаб Езовских.
Матч
Барыс - Нефтехимик - 5:4 (1:1, 2:3, 2:0)
Голы:
Полыгалов (Рясенский, Секстон), 5:18 (0:1 - бол.). Сен-Пьер (Боченски, Даллмэн), 15:47 (1:1). Баркер (Худяков, Тривино), 20:24 (2:1). Китаров (Березин, Куликов), 29:12 (2:2). Кинрэйд (Рясенский), 31:32 (2:3 - бол.). Гюнге (Секстон), 36:42 (2:4). Боченски (Баркер, Доус), 38:04 (3:4 - бол.). Иванов (Липин, Бельгибаев), 48:36 (4:4). Тривино (Худяков), 55:41 (5:4).
Место и дата
03 октября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция