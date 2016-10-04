Зинэтула Билялетдинов: Малыхин меня устраивает, старается
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов
после победы над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
поблагодарил подопечных за игру.
«Благодарю ребят за хорошую игру, завоевали три
очка. Малыхин меня устраивает, старается», - приводит слова Билялетдинова официальный
сайт «Автомобилиста».
Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев. В составе «Ак Барса» шайбы забросили Никита Черепанов, Михаил Варнаков, Владимир Ткачев и Федор Малыхин. Шайбу престижа у «Автомобилиста» забросил Андрей Алексеев.
Матч
Автомобилист - Ак Барс - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы:
Черепанов (Мусин), 4:55 (0:1). Варнаков (Охтамаа, Малыхин), 26:34 (0:2). Алексеев (Симаков, Андерсен), 36:27 (1:2). Ткачёв (Токранов, Азеведо), 40:26 (1:3 - бол.). Малыхин (Обухов), 50:02 (1:4).
Место и дата
03 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция