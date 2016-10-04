Игорь Черевченко: Были предложения из Азии, но я хочу работать в России
Бывший главный тренер московского «Локомотива»
Игорь Черевченко признался, что в конце прошлого сезона, когда работал в стане
железнодорожников, получал предложения из Азии.
«Работа в «Локо» – это
честь для меня. Предложения, более интересные в финансовом плане, были в конце
прошлого сезона. Имел очень хорошие варианты в Азии. Но я живу в России и хотел
бы работать именно здесь», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Черевченко.
Напомним, что Игорь
Черевченко покинул «Локомотив» после ничьи с «Томью» (2:2) в матче второго тура
текущего сезона РФПЛ.
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