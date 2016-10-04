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Игорь Черевченко: Были предложения из Азии, но я хочу работать в России

Андрей Петухов
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что в конце прошлого сезона, когда работал в стане железнодорожников, получал предложения из Азии.

«Работа в «Локо» – это честь для меня. Предложения, более интересные в финансовом плане, были в конце прошлого сезона. Имел очень хорошие варианты в Азии. Но я живу в России и хотел бы работать именно здесь», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Черевченко.

Напомним, что Игорь Черевченко покинул «Локомотив» после ничьи с «Томью» (2:2) в матче второго тура текущего сезона РФПЛ.

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