Ригобер Сонг вышел из комы
Рекордсмен по числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший в конце прошлой недели инсульт, вышел из состояния комы. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на директора центральной больницы Яунде.
Director of Yaounde Central Hospital says former #Cameroon captain #Rigobert Song is out of coma on national TV news.— BBCLoveFootball (@bbclovefootball) 3 октября 2016 г.
Ригобер
Сонг провел за сборную Камеруна 137 матчей и забил 5 мячей. Он сыграл на
четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010). Сонг выступал за
французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские
«Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и
«Трабзонспор».
В 2015 году
Ригобер тренировал национальную команду Чада.
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