Ригобер Сонг вышел из комы

Рекордсмен по числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший в конце прошлой недели инсульт, вышел из состояния комы. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на директора центральной больницы Яунде.

Director of Yaounde Central Hospital says former #Cameroon captain #Rigobert Song is out of coma on national TV news.