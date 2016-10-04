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Ригобер Сонг вышел из комы

Андрей Петухов
Источник:  Twitter.comКомментарии

Рекордсмен по числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший в конце прошлой недели инсульт, вышел из состояния комы. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на директора центральной больницы Яунде.

Ригобер Сонг провел за сборную Камеруна 137 матчей и забил 5 мячей. Он сыграл на четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010). Сонг выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».

В 2015 году Ригобер тренировал национальную команду Чада. 

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