Ригобер Сонг вышел из комы

Рекордсмен по числу матчей за сборную Камеруна по футболу Ригобер Сонг, перенесший в конце прошлой недели инсульт, вышел из состояния комы. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на директора центральной больницы Яунде.

Director of Yaounde Central Hospital says former #Cameroon captain #Rigobert Song is out of coma on national TV news. — BBCLoveFootball (@bbclovefootball) 3 октября 2016 г.

Ригобер Сонг провел за сборную Камеруна 137 матчей и забил 5 мячей. Он сыграл на четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010). Сонг выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».

В 2015 году Ригобер тренировал национальную команду Чада.