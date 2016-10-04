Игорь Черевченко: Ушел из «Локомотива», поскольку не чувствовал доверия

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко объяснил, какие причины побудили его оставить пост наставника железнодорожников в начале сезона.

«После матча с «Томью» не спал всю ночь и в итоге принял решение. Оно только мое. Ушел потому, что не чувствовал доверия. Все началось еще со сборов в Австрии. Уже тогда стало известно, что старое руководство покидает «Локо», новое приходит, но команда была предоставлена самой себе. Ни звонков, ни вопросов – как, что?.. Как я понял, на том этапе мы стали никому не интересны. Подходили с вопросами ребята: «Геннадьич, какие задачи, что по финансам?» Объяснял, что наше дело – хорошо подготовиться к сезону, а наверху сами разберутся. В коллективе собраны профессионалы: хорошие люди и отличные футболисты. Но сама по себе ситуация нервировала», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Черевченко.

Напомним, что Игорь Черевченко покинул «Локомотив» после ничьи с «Томью» (2:2) в матче второго тура текущего сезона РФПЛ.