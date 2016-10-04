Игорь Черевченко: Ушел из «Локомотива», поскольку не чувствовал доверия
Бывший главный тренер московского «Локомотива»
Игорь Черевченко объяснил, какие причины побудили его оставить пост наставника
железнодорожников в начале сезона.
«После матча с «Томью» не спал всю ночь и в
итоге принял решение. Оно только мое. Ушел потому, что не чувствовал доверия.
Все началось еще со сборов в Австрии. Уже тогда стало известно, что старое
руководство покидает «Локо», новое приходит, но команда была предоставлена
самой себе. Ни звонков, ни вопросов – как, что?.. Как я понял, на том этапе мы
стали никому не интересны. Подходили с вопросами ребята: «Геннадьич, какие
задачи, что по финансам?» Объяснял, что наше дело – хорошо подготовиться к
сезону, а наверху сами разберутся. В коллективе собраны профессионалы: хорошие
люди и отличные футболисты. Но сама по себе ситуация нервировала», - приводит «Спорт-Экспресс»
слова Черевченко.
Напомним, что Игорь
Черевченко покинул «Локомотив» после ничьи с «Томью» (2:2) в матче второго тура
текущего сезона РФПЛ.