Экс-спортивный директор «Динамо» Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Чемпионат».

«Есть разные варианты. Когда будет принято решение, тогда можно будет и это обсудить. Я бы не прочь снова поработать в РФПЛ!», - сказал Аджоев в интервью интернет-изданию.

Напомним, что за молодежную команду «Арсенала» выступает 21-летний сын Аджоевак, которого также зовут Гурам.