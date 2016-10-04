Экс-спортивный директор «Динамо» Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале»
Бывший спортивный директор московского «Динамо»
Гурам Аджоев может оказаться в тульском «Арсенале», сообщает «Чемпионат».
«Есть разные варианты.
Когда будет принято решение, тогда можно будет и это обсудить. Я бы не прочь
снова поработать в РФПЛ!», - сказал Аджоев в интервью интернет-изданию.
Напомним, что за
молодежную команду «Арсенала» выступает 21-летний сын Аджоевак, которого также
зовут Гурам.
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