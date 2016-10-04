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Валерий Рейнгольд: Семина могут отправить в отставку, а «Локомотив» может вылететь в ФНЛ

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал невысокими шансы Юрия Семина  сохранить пост главного тренера «Локомотива» до конца сезона.

«Локомотив» оставляет удручающее впечатление. Ничего в команде нет. Я даже не удивлен последними неудачами «железнодорожников». И очень сочувствую своему другу Юрию Семину. Жаль, что он вернулся в клуб. Еще два таких матча и его отправят в отставку. И ничего против этого не возразишь. Неплохую в прошлом команду в одночасье довели до зоны переходных матчей. Я даже не исключаю, что «Локомотив» может повторить судьбу «Динамо», вылетевшего из РФПЛ по итогам прошлого сезона. Проще простого», - считает Валерий Леонидович.

Напомним, что «Локомотив» после 9-го тура РФПЛ занимает 13-е место с 8 очками. Семин начал работать с командой с 5-го тура. За это время «Локомотив» набрал 4 очка. Следующий матч москвичи проведут 15 октября против «Амкара».

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