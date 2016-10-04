Дмитрий Лучников: Удар в челюсть – самый безобидный для здоровья боксера

Профессиональный катмен и спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников рассказал об опасности сотрясений в профессиональном боксе.

– Сотрясения случаются очень часто. Если говорить о случаях смерти, не все однозначно. Например, был случай, когда боксер провел много спаррингов, где пропускал удары от соперников другой весовой категории. Когда вышел на ринг, упал в нокаут. В результате умер от кровоизлияния в мозг, но не на ринге, а в больнице.

На конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), которую посетили нейрохирурги и другие специалисты в этой области, бокс признали опасным видом спорта, но с рядом нюансов. Одна из опасности для головного мозга кроется в выборе экипировки. Многим кажется, что если выбрать самые «безопасные» перчатки, удары не будут такими травматичными. Но большинство нокаутов происходит не от ударов в область головы, а после точного попадания в челюсть. Это самый безобидный удар для головного мозга, потому что по нервным окончаниям идет импульс в мозг. Происходит «вспышка» и боксер оказывается в нокауте. Гораздо вреднее для мозга, когда спортсмен пропускает много ударов по голове. Лучше один раз пропустить удар в челюсть, чем пропускать многочисленные удары в течение всего боя, – сказал Лучников.

Напомним, что недавно умер шотландский боксер в полусреднем весе Майк Тоуэлл, который скончался в больнице от травм, полученных во время боя с Дэйлом Эвансом.