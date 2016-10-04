Валерий Рейнгольд: Иванов сломал игру «Спартака». И это еще мягко сказано!

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил команду за игру в 9-м туре с «Зенитом» (2:4) и раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова.

– Я доволен игрой «Спартака» в матче с «Зенитом». Команды вышла на поле с хорошим настроем и подавила соперника. «Зенит» был явно не готов к такой игре гостей. «Спартак» наголову был лучше. И красно-белые победили бы, если бы не один человек, которого от футбола нужно держать как можно дальше.

– Сергей Иванов?

– Именно он. Работу этого футбольного хулигана нельзя назвать никаким иным словом, как хамство. Он просто сломал игру.

– Не слишком ли сильно сказано из-за одного эпизода, в котором Доменико Кришито нарушил правила на Квинси Промесе?

– Нет, еще мягко! А как же два пенальти, которые он не назначил? Луиш Нету за плечо свалил в штрафной Зе Луиша, но фол почему-то выписали спартаковцу. И эпизод с Денисом Глушаковым, когда его снес Юрий Лодыгин. Этого мало? Я соглашусь с мнением Сергея Родионова, который выступил словами, что не надо мешать «Спартаку». Если бы команде не мешали, результат был бы совсем иной и не в пользу «Зенита», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что игра, прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Работу Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.