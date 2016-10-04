День в истории. Два года назад не стало Федора Черенкова

4 октября 2014 года ушел из жизни легендарный футболист «Спартака» Федор Черенков. Ему было 55 лет.

Федор Черенков — воспитанник «Спартака». За столичную команду он провел 398 матчей, забил 95 мячей. Также провел 15 матчей и забил один мяч за парижский «Ред Стар». За сборную СССР провел 34 матча, забил 12 мячей. После завершения карьеры некоторые время входил в тренерский штаб «Спартака», а также спартаковского дубля. Начала функционировать академия Федора Черенкова для юных футболистов.

Федор Черенков — трехкратный чемпион СССР, чемпион России, бронзовый призер Олимпиады, обладатель Кубка России, победитель Кубка Содружества. Дважды признавался лучшим футболистом СССР. В общей сложности за карьеру провёл 542 матча, забил 138 мячей, сделал 136 голевых передач. Во время игровой карьеры получил прозвище Народный футболист.