Евгений Гинер хочет продать ПФК ЦСКА

Президент профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер не против продать клуб.

«У Гинера есть мысли продать ЦСКА», - рассказал Sovsport.ru близкий к руководству клуба источник и добавил, что в таком случае в ЦСКА начнутся проблемы - Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно.

Ранее колумнист Sovsport.ru Василий Уткин несколько раз писал и говорил о том, что в ЦСКА проблемы с финансированием. Источник подтвердил эту информацию и сказал, что перед футболистами не погашены долги по премиальным за прошлый сезон 2015/16.

Нехваткой денег можно объяснить тот факт, что ЦСКА охотно отдает игроков в аренду. Например, в московском «Динамо», которое сейчас выступает в ФНЛ, ярко проявляет себя нападающий Кирилл Панченко, забив в 14 матчах 11 голов. Панченко принадлежит ЦСКА, в нападении которого играет Ласина Траоре, забивший всего 3 мяча. Форварда отдали в аренду не только ради игровой практики, но и чтобы не тратить денег на его зарплату, ее выплачивает «Динамо».

Евгений Гинер возглавляет ПФК ЦСКА с 2001 года. За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь - Кубок России, побеждал в финале Кубка УЕФА. В сентябре этого года у ЦСКА появился новый современный стадион на 30 тысяч зрителей и это тоже заслуга Гинера.