Евсеев может возглавить «Сибирь» вместо Перевертайло
Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев, ныне работающий ассистентом главного тренера пермского «Амкара» Гаджи Гаджиева, может стать наставником «Сибири», сообщает «Спортфакт».
Помимо Евсеева на пост тренера «Сибири» претендуют работавший с командой новосибирский специалист Дмитрий Радюкин и одноклубник Евсеева по «Локомотиву» Игорь Чугайнов.
Наставник новосибирского клуба Евгений Перевертайло после неудачного старта отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Клуб до конца недели намерен решить вопрос об условиях расставания со специалистом. «Сибирь» в ближайшее время намерена рассчитаться с долгами, которые есть у клуба, а в 2017 году бороться за возвращение в премьер-лигу. После 15 туров «Сибирь» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.