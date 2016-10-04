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Сергей Ташуев: Шалимов заслужил пост главного тренера «Краснодара»

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал информацию о том, что Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера команды. 

- Раз «Краснодар» дал такую возможность Игорю, значит они оценили его работу. На мой взгляд, игра команды точно не испортилась — это большое дело в такой ситуации. «Краснодар» стал более агрессивным в отборе мяча. А структура атакующих действиях осталась примерно той же самой. Я знаю, что руководство клуба оценивает не только результаты тренера, но и его характер, так что думаю с внутренней обстановкой там все в порядке. Поэтому Шалимов заслужил это назначение, - цитирует Ташуева «Спорт день за днем». 

Шалимов исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Олега Кононова. Под руководством Шалимова «Краснодар» одержал пять побед в шести матчах. После девяти туров «быки» занимают шестое место в чемпионате России, в активе команды 15 очков. 

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