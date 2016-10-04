Александр Беленов: Попасть с «Анжи» в еврокубки - пока не задача, а мечта

Голкипер «Анжи» Александр Беленов мечтает выйти с махачкалинским клубом в еврокубки.

- Попасть в еврокубки - пока не задача, а мечта. Но все реально, я уверен. В «Анжи» прекрасные условия, есть цель, и мы сможем прогрессировать как команда. Это уже всем понятно. Я этим приятно удивлен, если честно. Думал, адаптация пройдет сложнее, а коллектив все вместе будем создавать минимум полгода. Все-таки пришли новые люди, новый тренер и много ребят, кто играл в прошлом сезоне, а теперь рисковал потерять место в составе. Это непростой момент для любой команды, но получилось удачно. Коллектив есть. Травм, правда, многовато, но это нужно пережить, - цитирует Беленова «Спортфакт».

После девяти туров «Анжи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 12 очков.