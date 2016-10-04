Проворов и Любимов помогли «Филадельфии» победить «Нью-Йорк Рейнджерс» в выставочном матче

«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Нью-Йорка» в выставочном матче в преддверии нового сезона НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) в пользу «Айлендерс». Российский нападающий Сергей Калинин отметился результативной передачей. Шайбы в составе победителей забросили Колин Маркисон, Эндрю Лэдд, Стивен Джионта, Мэтью Барзал. В составе «Нью-Джерси» отличились Рид Буше, Майлс Вуд, Деванте Смит-Пелли.

В другом матче «Филадельфия» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» только в овертайме - 4:3. В составе победителей по одной голевой передаче сделали Иван Проворов и Роман Любимов, решающую шайбу забросил Якуб Ворачек.

В еще одном матче «Вашингтон» в серии буллитов оказался сильнее «Сент-Луиса». Россиянин Александр Овечкин свою попытку не реализовал, но «столичные» все равно победили.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует 13 октября.

НХЛ

Предсезонные матчи

«Филадельфия» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 4:3 (0:0, 3:1, 0:2) ОТ (1:0)

«Виннипег» - «Оттава» - 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Нью-Джерси» - 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

«Вашингтон» - «Сент-Луис» - 2:1 (0:1, 0:0, 1:0). ОТ (0:0). Буллиты - 2:1.