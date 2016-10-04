Денис Черышев: Надеюсь вскоре вернуться на свой уровень, который показывал перед травмой

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал, что потихоньку возвращает форму.

- Потихоньку начинаю возвращаться в ритм. Конечно, приходится непросто после тяжелой травмы, повлекшей за собой операцию. Но прогресс очевиден. С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь вскоре вернуться на свой уровень, который показывал перед травмой, - цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

Черышев получил травму бедра в мае и пропустил четыре месяца. Из-за повреждения полузащитник сборной России не поехал на чемпионат Европы во Франции.