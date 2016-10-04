Шкртел перенес операцию после перелома носа

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел сломал нос в матче группового раунда лиги Европы с «Фейеноордом» (1:0).

В понедельник футболист перенес операцию. О сроках восстановления пока не сообщается.

31-летний защитник после получения травмы не покинул поле в матче с «Фейеноордом», героически продолжив играть с переломом. В воскресенье Шкртел сыграл 90 минут в турецком чемпионате, одев специальную маску.

- Операция прошла хорошо. Не думаю, что буду выглядеть лучше, чем Бред Питт, но по крайней мере, я могу дышать, - написал Шкртел в социальной сети.

Словак перешел в «Фенербахче» в этом сезоне, до этого защитник восемь сезонов провел в «Ливерпуле». С 2004 по 2007 год Шкртел выступал за «Зенит».