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Шкртел перенес операцию после перелома носа

Елена Корсунская
Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел сломал нос в матче группового раунда лиги Европы с «Фейеноордом» (1:0).

В понедельник футболист перенес операцию. О сроках восстановления пока не сообщается.

31-летний защитник после получения травмы не покинул поле в матче с «Фейеноордом», героически продолжив играть с переломом. В воскресенье Шкртел сыграл 90 минут в турецком чемпионате, одев специальную маску. 

- Операция прошла хорошо. Не думаю, что буду выглядеть лучше, чем Бред Питт, но по крайней мере, я могу дышать, - написал Шкртел в социальной сети.  

Словак перешел в «Фенербахче» в этом сезоне, до этого защитник восемь сезонов провел в «Ливерпуле». С 2004 по 2007 год Шкртел выступал за «Зенит». 

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