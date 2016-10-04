Жулиано: РФПЛ более конкурентоспособна, чем чемпионат Украины

Полузащитник «Зенита» Жулиано, ранее выступавший за «Днепр», рассказал о различиях между украинским и российским футбольными первенствами.

- Безусловно, главным отличием является количество сильных игроков в каждом конкретном клубе лиги. Чемпионат России в этом плане является более конкурентоспособным. В Украине, когда я играл, было только три сильных клуба — «Динамо», «Шахтер» и «Днепр». В России же практически во всех клубах есть хорошие легионеры. Это связано с тем, что здесь очень хорошо платят, а потому клубы могут позволить себе качественную комплектацию составов. Это те главные различия, которые я вижу на данный момент, - цитирует Жулиано «Футбол Арена».

Жулиано перешел в «Зенит» летом. За «Днепр» футболист выступал с 2011-2014 годы. В текущем сезоне бразилец провел за питерский клуб в РФПЛ семь матчей и забил шесть мячей.