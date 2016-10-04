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Агент: Щенникову было бы интересно поиграть в Германии

Елена Корсунская
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Известный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, что футболист хотел бы поиграть в Германии.

- Безусловно, был интерес со стороны западных клубов, но не хотелось бы называть конкретные клубы, трансферы как вы знаете любят тишину, были также интересы и со стороны двух российских топ – клубов, но Георгий решительно дал отказ, мотивируя тем что нигде в России, кроме как в ЦСКА он себя не видит, хотя предложения были более чем выгодные.

Был также интерес и со стороны двух российских топ-клубов, но Георгий решительно дал отказ, мотивируя тем, что нигде в России, кроме как в ЦСКА, он себя не видит, хотя предложения были более чем выгодные.

Будет ли пересмотр контракта с ЦСКА? Думаю, нет. У нас очень хороший действующий контракт, долгосрочный и на приличных условиях. Если ЦСКА решит как-то его пересмотреть, мы открыты к диалогу, чтобы еще на несколько лет связать будущее с армейским» клубом, - цитирует агента «Спортфакт».

25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат страны, по три раза Кубок и Суперкубок России.  

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