Илья Кутепов: «Спартак» подсадили на свисток? Было такое ощущение

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов на сборе национальной команды рассказал об игре против «Зенита» (2:4).

- Много людей против, чтобы так судили в будущем, - говорит Кутепов. - Слышал, что даже петицию какую-то создали против Иванова. Сейчас эмоции немного подутихли.

- Было ощущение, что «Спартак», образно говоря, посадили на свисток во втором тайме?

- Ощущение такое было, - сказал Кутепов.

Напомним, что игра, прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Работу Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.