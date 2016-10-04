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Апелляцию осужденных в Марселе фанатов рассмотрят 14 октября в Провансе

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил, что апелляция осужденных за участие в беспорядках во время Евро-2016 во Франции российских болельщиков Алексея Ерунова и Сергея Горбачева будет рассмотрена судом в Провансе 14 октября.

- Рассмотрение апелляции Ерунова и Горбачева состоится 14 октября, - сказал Шпрыгин. - Рассмотрение также будет в Провансе. 

Напомним. что 16 июня в Марселе были осуждены три российских болельщика. Директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов осужден на два года, исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев - на 18 месяцев, а руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов - на год.   

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