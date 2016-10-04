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Швейцарский гонщик Рето Холленштейн будет выступать за «Катюшу»

Елена Корсунская
Источник:  «Катюша»Комментарии

Швейцарский гонщик Рето Холленштейн в новом сезоне будет выступать в команде «Катюша». 

Соответствующее соглашение было подписано между командой и гонщиком. На протяжении последних четырех лет Холленштейн выступал в составе команды IAM Cycling. На следующей неделе Рето будет представлять сборную Швейцарии на чемпионате мира в Дохе.

Рето Холленштейн (31 год) является отличным универсальным гонщиком. В 2016 году он завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке чемпионата Швейцарии, уступив лишь Олимпийскому чемпиону Фабиану Канчелларе. Чуть раньше, Рето занял второе место в общем зачете «Тура Бельгии». Также, в этом сезоне гонщик вошел в Топ-10 общего зачета «Арктической Гонки Норвегии». 

- Я очень рад присоединиться к команде «Катюша». Для меня это большой шаг вперед. «Катюша» – большая команда с целым рядом сильных гонщиков. Я рад тому, что смогу работать с такими звездами, как Александр Кристофф и Ильнур Закарин. Кроме того, у команды прекрасные велосипеды, что тоже немаловажно. Приятно и то, что команда заинтересована во мне. «Катюша» может полностью рассчитывать на меня, и я не разочарую команду. Конечно, у каждого гонщика есть свои личные амбиции, но для меня цель номер один – командные интересы. Мои личные амбиции вторичны, - сказал Рето Холленштейн. 

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