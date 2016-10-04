Тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Попихиным отправлен в отставку

Тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика» во главе с Евгением Попихиным отправлен в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от астанинского «Барыса», сообщил директор клуба Владимир Кузнецов.

- После матча с «Барысом» было принято решение об отставке тренеров Попихина, Заварухина и Ореховского, - сказал Кузнецов. - Причина отставки - неудовлетворительные результаты и невыполнение задач, поставленных руководством. Состав нового тренерского штаба решается в эти дни, ничего по этому поводу сказать не могу. Есть наработки, поэтому с «Югрой» уже будет новый тренерский штаб.

«Нефтехимик» на выезде уступил «Барысу» со счетом 4:5. После 16 матчей в активе нижнекамцев 19 очков, команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. Матч с «Югрой» состоится 5 октября.

