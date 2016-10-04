Жозе Маурисио: Глушакову стыдно за чемпионат? Имеет право говорить, что думает

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал, что думает о фразе Дениса Глушакова и о судействе в матче со «Спартаком».

– Денис Глушаков, комментируя судейство, сказал, что ему стыдно за такой чемпионат.

– У Дениса есть право говорить, что он думает об арбитрах, игроках. Да о ком угодно! Мы должны уважать его мнение. Но соглашаться же необязательно. Судьи совершают ошибки, иногда в пользу твоей команды, иногда в пользу соперника. Не стоит их осуждать. Считаю, что арбитры работают, как могут.

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