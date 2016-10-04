Жозе Маурисио: Не могу сказать, что Жулиано заменил Халка
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал, чем новичок команды Жулиано отличается от Халка.
– Жулиано фантастически играет. Халк забыт?
– Халка не забудешь. Он многое сделал для «Зенита», вписал свое имя в историю клуба. И вывел «Зенит» на новый уровень. К тому же Жулиано и Халк играют на разных позициях. Не могу сказать, что Жулиано заменил Халка. Просто он делает хорошую работу, много забивает, раздает передачи и является одним из важнейших игроков в составе.
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