Дмитрий Лучников: Смертность в боксе выше, чем в других видах спорта

Профессиональный катмен и спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников рассказал об опасности сотрясений в профессиональном боксе.

– В целом, высока ли смертность боксеров после травм?

– Выше, чем в других видах спорта. Хотя я знаю, что в футболе спортсмены сталкивались головами со штангой ворот и погибали. В авто и мотоспорте тоже высокая смертность.

– Бывали ли случаи, когда после пропущенного удара боксер сам решил завершить карьеру?

– Да, такое случается. В моей практике был очень перспективный украинский спортсмен. Не буду называть его имя. Он неожиданно оказался в нокауте от «андердога». Никто этого не ожидал. Две-три минуты он лежал без сознания и его не могли привести в чувство. После этого у него появился страх. Он провел еще два-три поединка. Провел неудачно. Перед боями он трясся. Боялся, когда сидел в раздевалке, хотя до этого считался восходящей звездой.

Еще помню узбекского боксера, который долго готовился к первому профессиональному бою и много тренировался в Германии. Он много чего выиграл в любителях. Вышел на первый профессиональный бой с заведомо слабым соперником. Тот случайно выбросил удар. Узбека минут пять не могли привести в создание, он лежал пластом. В результате он тоже завязал со спортом. Говорят у него проблемы со здоровьем. Подобных случаев я знаю достаточно, – сказал Лучников.

Напомним, что недавно умер шотландский боксер в полусреднем весе Майк Тоуэлл, который скончался в больнице от травм, полученных во время боя с Дэйлом Эвансом.