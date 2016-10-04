Павел Чебану: Федерация футбола Молдавии дала согласие на матч с Россией

Президент Федерации футбола Молдавии (FMF) Павел Чебану сообщил, что FMF дала согласие на проведение товарищеского матча со сборной России в феврале в Турции.

- Мы дали согласие на эту игру, - сказал Чебану. - Сейчас утверждается точная дата, время и город, но матч точно будет в Турции. Февраль – это не дата ФИФА. Возможно кого-то из наших игроков, выступающих за рубежом, отпустят, или они будут находиться в Турции. А так будут в основном играть футболисты, выступающие в национальном чемпионате. Ведь клубы не обязаны отпускать футболистов, и кого-то могут не отпустить. Поэтому если не отпустят, то будем играть своими.

9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой в Краснодаре, 15 ноября - с Румынией в Грозном. Вчера главный тренер сборной России сообщил, что в декабре национальная команда проведет товарищеский матч с Македонией.