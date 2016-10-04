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Андрей Разин: «Автомобилисту» нужна победа любой ценой

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4).

– Тяжело что-то говорить после пятого поражения, – признался Разин. – Но скажу парадоксальную вещь: такое поражение легче переносится, потому что очень сильный соперник. Во втором периоде был отрезок, когда мы могли зацепиться за игру, но он был короткий. И нелепое удаление, конечно, все перечеркнуло. Проблема видна, команда есть, она старалась, билась – надо только найти ту ниточку в виде победы с «мясом», с «кровью». Дальше все будет нормально.

– Сложно рассчитывать на победу, когда команда забивает по полгола в среднем за игру? Забили два гола за четыре игры. Что случилось?
– Когда в начале сезона мы много забивали, нас критиковали за то, что мы много пропускаем. Сейчас вроде пропускать стали поменьше, но стали и меньше забивать. Проблема вся в головах. Когда шайба лежит в площади ворот, а мастеровитый Леша Симаков бросает выше ворот – когда наваливаются поражения, ручки начинают трястись. Повторюсь: нам нужна победа любой ценой. Эту ситуацию смогут переломить только самоотдача, самопожертвование, ловля шайбы на себя. Понятно, что после череды поражений и вратарей трясет, и защитников, и нападающих. Задача тренерского штаба – вселить уверенность. И пока мы здесь, мы будем над этим работать.

– Не хватает удачи?
– Когда я будучи хоккеистом работал с Зинэтулой Хайдяровичем, он говорил правильные вещи: везет тому, кто везет. Мне добавить нечего.

– Голышев после командировки в ВХЛ устраивает вас?
– Самоотдача, которая была в его игре, меня очень устраивает. И если он также будет отдаваться игре, то голы к нему придут.

Матч

Автомобилист - Ак Барс - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы:

Черепанов (Мусин), 4:55 (0:1). Варнаков (Охтамаа, Малыхин), 26:34 (0:2). Алексеев (Симаков, Андерсен), 36:27 (1:2). Ткачёв (Токранов, Азеведо), 40:26 (1:3 - бол.). Малыхин (Обухов), 50:02 (1:4).

Место и дата

03 октября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

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