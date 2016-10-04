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Сборная России отправилась в Краснодар на матч с Коста-Рикой

Елена Корсунская
Источник:  Twitter.comКомментарии

Футболисты сборной России отправились в Краснодар на товарищеский матч с Коста-Рикой, сообщает официальный твиттер национальной команды. 

Вратари: Александр Беленов («Анжи» Махачкала), Сослан Джанаев («Ростов» Ростов-на-Дону), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба — ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив» Москва), Олег Шатов («Зенит» Санкт-Петербург). 

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва), Дмитрий Полоз («Ростов» Ростов-на-Дону).
Также к работе на учебно-тренировочном сборе привлечены ещё два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит» Санкт-Петербург).

9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой, 15 ноября - с Румынией в Грозном. Вчера главный тренер сборной России сообщил, что в декабре национальная команда проведет товарищеский матч с Македонией, в феврале - с Молдавией. 


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