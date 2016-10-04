Хьялмарссон пропустит оставшиеся предсезонные матчи и старт регулярного чемпионата
НХЛ
дисквалифицировала защитника «Чикаго» Никласа Хьялмарссона до конца
выставочного сезона и на первый матч регулярного чемпионата.
В третьем периоде матча с «Сент-Луисом» (4:0) 29-летний швед неправильно атаковал форварда Тая Рэтти. За удар в голову Хьялмарссон был наказан матч-штрафом.
По условиям коллективного трудового соглашения Хьялмарссон перечислит 22 777 780 долларов в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Добавим, что до старта регулярного чемпионата «Чикаго» сыграет с «Детройтом» (5 октября) и «Сент-Луисом» (9 октября). А 13 октября «черные ястребы» снова сыграют с «блюзменами» в первом официальном матче сезона.
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