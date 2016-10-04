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Орещук после отставки продолжает сотрудничать с «Динамо»

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук, уволенный в начале сентября, продолжает выполнять свои обязанности в неофициальном статусе.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник «Известий», Орещук появлялся в раздевалке команды после недавней победы «Динамо» в 1/16 финала Кубка России над «Ростовом» (4:0). 

- Фактически после отставки Орещука в его обязанностях ничего не изменилось, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - Роман практически каждый день находится рядом с командой, а также поддерживает тесную связь с другими сотрудниками клуба. В «Динамо» все были довольны той работой, которую ему удалось проделать на трансферном рынке в минувшее межсезонье. Неформально он продолжает консультировать «Динамо» по селекционным вопросам.

Сам Орещук комментировать сложившуюся информацию отказался.  

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