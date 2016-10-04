Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Теннис  Кравчук- : -Кузнецов
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Хоккей  Амур- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Головин пропустит отборочный матч ЧЕ-2017 с Германией

Елена Корсунская
Источник:  РФСКомментарии

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Александр Головин не поехал с национальной командой в Германию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 с хозяевами поля.

По сравнению с первоначальным списком футболистов, вызванных в молодежную сборную, наша команда недосчиталась из-за травм шестерых игроков – Александра Селихова («Амкар» Пермь), Эльмира Набиуллина («Рубин» Казань), Святослава Георгиевского («Анжи» Махачкала), Александра Головина (ЦСКА Москва), Аршака Коряна («Витесс» Голландия) и Александра Ташаева («Динамо» Москва). В данный момент тренерский штаб команды во главе с Николаем Писаревым решает вопрос о замене выбывших из строя футболистов. 

молодежная сборная России сыграет на выезде с командой Германии 7 октября, после чего примет сборную Финляндии 11 октября на «Арене Химки». Добавим, что россияне уже лишились шансов на выход в финальную стадию Евро-2017. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигу«Был контакт с Боашем, Шатов давал советы». Кто ведет «Тосно» в премьер-лигуПолузащитник «Тосно» Максим Палиенко рассказал Spb.Sovsport.ru о вызове в молодежную сборную, работе с основой «Зенита» и годе в «Спартаке».Акинфеев отправился на обследование в Германию, у Головина травма бедраГолкиперы ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун после матча девятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) отправились на обследование в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Причины обследования не называются.ЦСКА продлил контракт с Головиным до 2019 годаМосковский ЦСКА продлил контракт с 20-летним российским опорным полузащитником Александром Головиным, сообщают «Известия».Александр Мостовой: Если бы Головин вошел в пятерку лучших – другое дело, а так не стоит обращать вниманияБывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал попадание полузащитника ЦСКА Александра Головина в список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Владимир Абрамов: Шансы Головина на Golden Boy? Ему сложно доказать, что он хороший футболистФутбольный агент Владимир Абрамов оценил шансы полузащитника Александра Головина на получение премии Golden Boy.Головин попал в число претендентов на награду Golden BoyИздание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе.Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборнуюЗащитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.Николай Писарев: К матчам с Германией и Финляндией готовиться будем серьезноГлавный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев поделился ожиданиями от двух ближайших матчей отборочной кампании ЧЕ-2017.Гол Ананидзе в ворота «Оренбурга» – лучший в 7-м туре РФПЛПосетители Sovsport.ru определили лучший гол 7-го тура чемпионата России по футболу.Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Алексей Евсеев: Наверняка Радимов все рассказал Луческу про «Тамбов»Хавбек «Зенита» Алексей Евсеев в интервью Spb.Sovsport.ru – о кубковом матче против «Тамбова», своей травме и желании играть за сборную.Александр Головин: В Лиге чемпионов совсем другие скорости, мы не успели перестроитьсяПолузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги матча армейцев с «Байером» (2:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тура«Хорошо, что «Спартак» лидирует». Евгений Ловчев – о матчах тураОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев комментирует примечательные события очередного тура РФПЛ.Алексей Евсеев: Пусть другие люди разбираются, почему мы не вышли на Евро-2017Полузащитник «Зенита-2» и молодежной сборной России Алексей Евсеев поделился впечатлениями от игры национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2017 года.Вектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииВектор несудьбы. Сергей Микулик – о сборных РоссииОбозреватель Sovsport.ru Сергей Микулик – о матчах национальной и молодежной сборных России.«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»«Хочу на брата посмотреть…». Кто и зачем ходил на игру российской «молодежки»Корреспондент Sovsport.ru съездил на ничего не значивший отборочный матч Евро-2017 российской «молодежки».Наставник молодежной сборной Австрии: Россия могла забить нам и три, и четыре мячаГлавный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич прокомментировал ничейный результат своей команды в матче с командой России (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Александр Ташаев: Австрийцы не сильнее нас, поэтому обидно, конечноПолузащитник молодежной сборной России и «Динамо» Александр Ташаев – о матче с молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: Конечно, нам стыдноВратарь молодежной сборной России и пермского «Амкара» Александр Селихов – о матче отбора на Евро-2017 против молодежной сборной Австрии (1:1).Александр Селихов: У Австрии есть хорошие игроки, но наши футболисты сильнее индивидуальноГолкипер молодежной сборной России Александр Селихов прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.Николай Писарев: Матч со сборной Австрии? Есть претензии к отдельным игрокамГлавный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал ничейный результат в матче с командой Австрии (1:1), который состоялся в рамках отборочной кампании ЧЕ-2017.

Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости

Cпецпредложение