Головин пропустит отборочный матч ЧЕ-2017 с Германией

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной России Александр Головин не поехал с национальной командой в Германию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2017 U-21 с хозяевами поля.

По сравнению с первоначальным списком футболистов, вызванных в молодежную сборную, наша команда недосчиталась из-за травм шестерых игроков – Александра Селихова («Амкар» Пермь), Эльмира Набиуллина («Рубин» Казань), Святослава Георгиевского («Анжи» Махачкала), Александра Головина (ЦСКА Москва), Аршака Коряна («Витесс» Голландия) и Александра Ташаева («Динамо» Москва). В данный момент тренерский штаб команды во главе с Николаем Писаревым решает вопрос о замене выбывших из строя футболистов.

молодежная сборная России сыграет на выезде с командой Германии 7 октября, после чего примет сборную Финляндии 11 октября на «Арене Химки». Добавим, что россияне уже лишились шансов на выход в финальную стадию Евро-2017.