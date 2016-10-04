Сергей Сидорчук: Склоки между игроками «Динамо» и «Шахтера» в сборной Украины остались в прошлом
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об атмосфере в сборной Украины.
– Микроклимат хороший, – передает «Евро-Футбол.Ру» слова Сидорчука. – Некоторые ребята вот только-только приехали. Обнялись при встрече, все хорошо.
– Склоки «Динамо» – «Шахтер»
в прошлом?
– Точно в прошлом.
Напомним, в октябре сборная Украины проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России. 6 октября команда Андрея Шевченко сыграет в Сельчуклу с Турцией, а 9 октября – в Кракове с Косово.
Матч
Место и дата
06 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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