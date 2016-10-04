«Кубань» хочет расторгнуть контракт с Петреску

Агент тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу сообщил, что краснодарский клуб хочет уволить румынского специалиста.

- Мы ведем переговоры о расторжении контракта Петреску с «Кубанью». Инициатором расторжения выступил клуб. Причины связаны не только со спортивными результатами команды. Но в данный момент специалист продолжает работу, проводит тренировку, - сказал Пырнэу ТАСС.

После 15 туров «Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ, имея в активе 16 очков. Петреску возглавил краснодарский клуб летом, его контракт рассчитан на два года.

