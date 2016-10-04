Богдан Бутко: Если Украина возьмет четыре очка при хорошей игре, упрека не будет

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко рассказал об ожиданиях перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России с Турцией и Косово.

– Турция – хорошая добротная команда, которая играла на чемпионате Европы, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бутко. – Хотя неудачно выступила, но там хорошие исполнители. Нужно будет пытаться выиграть первый матч, а потом уже к Косово готовиться.

– Если возьмете четыре очка в двух матчах, это будет хорошим результатом?

– Я не знаю. Мы настраиваемся на шесть очков. Конечно, всегда нужно по максимуму. Но если будет четыре очка при хорошей игре, то, думаю, упрека никакого не будет.

Напомним, сборная Украины сыграет 6 октября в Сельчуклу с Турцией и 9 октября в Кракове с Косово.