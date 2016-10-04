Шамиль Тарпищев: Хачанов - это ближайшее будущее теннисной России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова на турнире ATP в Китае.

- Безусловно, первая победа на международном турнире даст Карену необходимую спортивную наглость и самоуверенность, - признался «Известиям» Тарпищев. - Хачанов - это ближайшее будущее теннисной России. В этом году он здорово прибавил функционально, оброс мышцами, перешел из юношей в мужики. Это сильно сказалось на качестве его игры. Он стал играть намного лучше, жестче. У него уже были победы над серьезными противниками. В целом я спокоен за ближайший резерв. Наши ребята - лучшие в Европе в возрасте от 12 до 18 лет. А вот после 18 лет тренировочный процесс значительно дорожает, на подготовку теннисиста нужны немалые средства, которые не все готовы выделять. Хорошо, что с недавних пор у нас вновь появился попечительский совет, который помогает молодым спортсменам реализовать себя.

20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду. В финале турнира Хачанов победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.