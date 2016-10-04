Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Амур2 : 1Спартак
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Хоккей  Медвешчак- : -ЦСКА
Теннис  Кравчук0:0Кузнецов
Хоккей  Динамо Минск- : -Локомотив
Хоккей  Слован- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шамиль Тарпищев: Хачанов - это ближайшее будущее теннисной России

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова на турнире ATP в Китае. 

- Безусловно, первая победа на международном турнире даст Карену необходимую спортивную наглость и самоуверенность, - признался «Известиям» Тарпищев. - Хачанов - это ближайшее будущее теннисной России. В этом году он здорово прибавил функционально, оброс мышцами, перешел из юношей в мужики. Это сильно сказалось на качестве его игры. Он стал играть намного лучше, жестче. У него уже были победы над серьезными противниками. В целом я спокоен за ближайший резерв. Наши ребята - лучшие в Европе в возрасте от 12 до 18 лет. А вот после 18 лет тренировочный процесс значительно дорожает, на подготовку теннисиста нужны немалые средства, которые не все готовы выделять. Хорошо, что с недавних пор у нас вновь появился попечительский совет, который помогает молодым спортсменам реализовать себя.

20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду. В финале турнира Хачанов победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Тарпищев: Мы не случайно победили в молодёжном Кубке ДэвисаПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной России в юниорском Кубке Дэвиса.Хачанов поднялся на 55-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Шамиль Тарпищев: Хачанов может сыграть в первом раунде Кубка Дэвиса с ДжоковичемПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), главный тренер сборной Шамиль Тарпищев не исключает возможности, что Карен Хачанов сразится в Новаком Джоковичем в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса в 2017 году.Хачанов впервые в карьере выиграл турнир ATP20-летний российский теннисист Карен Хачанов завоевал свой первый титул АТР в карьере, победив в китайском Чэнду.Кравчук пробился в основную сетку турнира в ПекинеРоссийский теннисист Константин Кравчук пробился в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Донской проиграл в финале квалификации турнира в ПекинеРоссийский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Чэнду (Китай), призовой фонд которого превышает 840 тысяч долларов.Джокович пропустит турнир в Пекине из-за травмыПервая ракетка мира Новак Джокович не сыграет на турнире China Open.Шамиль Тарпищев: Сестры Уильямс все делали по правилам, а Шарапова нарушила правила игрыПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не видит оснований для возбуждения дел в отношении Винус и Серены Уильямс на основании данных, приведенных хакерами из группы Fancy Bears.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Александр Зверев: На SpbOpen собирают сильный состав, поэтому всем здесь нравитсяНемецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о победе на турнире St. Petersburg Open, в финале которого он обыграл Стэна Вавринку.Стэн Вавринка: Мне понравилась атмосфера SpbOpenТретья ракетка мира Станислас Вавринка поделился мнением о финальном матче St. Petersburg Open, в котором он проиграл Александру Звереву.Вавринка в трех сетах проиграл Звереву финал SpbOpen-2016Немецкий теннисист Александр Зверев в финальном матче 21-го розыгрыша St. Petersburg Open одержал победу над швейцарцем Станисласом Вавринкой со счетом 6:2, 3:6, 7:5.Евгений Кафельников: На голом энтузиазме суперзвезд на SpbOpen не привлечьДиректор SpbOpen по взаимодействию с игроками Евгений Кафельников поделился мнением о турнире.Шамиль Тарпищев: На Олимпиаде мы выступили успешно, а в Кубке Федерации провалилисьПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев признался, что его порадовало выступление российских теннисистов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но в Кубке Федерации выступление получилось провальным.Шамиль Тарпищев: Российскому футболу нужно вернуться к системности в управленииПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев считает, что российскому футболу необходимо вернуться к системности в управлении.Шамиль Тарпищев: Надеемся, что CAS «скостит» дисквалификацию ШараповойПрезидент Федерации тенниса России (ФТР), член МОК Шамиль Тарпищев рассчитывает на сокращение срока дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой.Кузнецов и Кравчук проиграли в полуфинале SpbOpenРоссияне Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Доминик Инглот (Великобритания)/Хенри Континен (Финляндия) со счетом 3:6, 0:6 и не смогли выйти в финал парного турнира на SpbOpen-2016.SpbOpen-2016. Вавринка и Зверев - в финале, россияне - нет. Как это было24 сентября на 21-м розыгрыше турнира ATP St. Petersburg Open проходят матчи 1/2 финала в одиночном и парном разрядах.Стэн Вавринка: Александр Зверев – будущее мирового теннисаШвейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о выходе в финал на SpbOpen-2016.
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищеввсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение