«Милан» рассчитывает приобрести Година в январе

В ближайшее трансферное окно тренерский штаб «Милана» планирует усилить защитную линию команды.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб заинтересован в услугах защитника мадридского «Атлетико» Диего Година. Отмечается, что «матрасники» готовы отпустить своего капитана, однако, его трансфер обойдется красно-черным в 30 млн евро.

Годин выступает за «Атлетико» с 2010 года. В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел на клубном уровне 8 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2019 года.