Квинси Промес: В Голландии «Спартак» был бы не ниже третьего места

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес считает, что в чемпионате Голландии красно-белые не опустились бы ниже третьего места.

«Какое место занял бы «Спартак» в Голландии? ПСВ и «Аякс» – сильные команды. Но я уверен, что мы были бы не ниже третьего. «Спартак» – это не «Утрехт» и «Зволле» при всем к ним уважении», – сказал Промес в интервью AD.nl.

Напомним, в Голландии Промес играл за «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс».