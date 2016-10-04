«Арсенал» на намерен отпускать Бельерина в «Барселону» и предложит ему новый контракт

Лондонский «Арсенал» не собирается продавать своего защитника Эктора Бельерина в другой клуб.

Как сообщает The Sun, столичный клуб на фоне интереса к игроку сборной Испании со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны» принял решение предложить ему новый контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее сообщалось, что минувшим летом «Барселона» дважды пыталась вернуть своего воспитанника, однако, обе попытки не увенчались успехом.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник провел на клубном уровне 7 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2019 года.