Следующий Major-турнир по Dota 2 пройдет в Бостоне

Компания Valve анонсировала предстоящий Major-турнир по Dota 2 — The Boston Major.



Турнир начнется с группового этапа из 16 команд, которые будут играть в сетке single elimination. Этап пройдет с 3 по 4 декабря. Стадия плей-офф состоится с 7 по 10 декабря. Открытые региональные отборочные на турнир пройдут с 23 по 26 октября, а закрытые с 27 по 30 октября.





LAN-финал пройдет в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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