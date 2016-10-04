Григорян опроверг информацию о том, что он возглавит «Кубань»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал информацию о том, что он может занять пост главного тренера «Кубани».

- Ничего подобного, два часа назад я проводил тренировку. Завтра тоже намерен тренировать «СКА» и готовиться к игре со «Спартаком» из Нальчика. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент я нахожусь в Хабаровске и тренирую команду «СКА-Хабаровск».

Я устал от этих разговоров. Вряд ли они позитивно отразятся на моих футболистах. Знаю только одно: на данный момент я главный тренер «СКА», а уж кто со мной разговаривал или не разговаривал — какой смысл сейчас об этом говорить, - цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Григорян заменит на посту главного тренера «Кубани» румына Дана Петреску. После 15 туров «Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ, имея в активе 16 очков. Петреску возглавил краснодарский клуб летом, его контракт рассчитан на два года.