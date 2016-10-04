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«Челси» готов обменять Фабрегаса на Де Шильо

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Согласно информации источника, на игрока сборной Испании претендует «Милан». Отмечается, что лондонский клуб готов отпустить своего футболиста, однако, взамен хочет получить защитника красно-черных Маттиа Де Шильо и 10 млн евро. 

Ранее сообщалось, что наставник «Челси» Антонио Конте не рассчитывает на Фабрегаса и дал согласие на его уход в другую команду. 

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел на клубном уровне 6 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года. 


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