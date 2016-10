Журналист BBC: CAS сократит дисквалификацию Шараповой

Журналист BBC Ричард Конвэй считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократит дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

«Сегодня Мария Шарапова обнаружит, что ее апелляция удовлетворена. Сокращение дисквалификации возможно», - написал Конвэй в твиттере.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года, начиная 26 января. После этого 29-летняя теннисистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Впоследствии появилась информация, что срок дисквалификации будет сокращен на год. Оглашение вердикта изначально было назначено на сентябрь 2016 года. Позже стало известно, что CAS вынесет вердикт по данному делу в начале октября.



За карьеру Мария Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема».

Maria Sharapova to discover if her appeal against suspension from tennis has been successful at 2pm (bst). Reduction in sentence possible.