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Константин Генич: Луческу недоволен Лодыгиным не только как вратарем, но и его зачесом и импозантностью

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Юрий Лодыгин
Юрий ЛодыгинИсточник: Sovsport.ru

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о вратарской проблеме «Зенита».

«Луческу говорит, что не может определиться с вратарями. Лодыгин действительно начинает привозить – это было и в прошлом сезоне, и в этом сезоне в матчах с «Ростовом» и «Спартаком». Даже знаю историю о том, что после матча в Израиле (в Лиги Европы с «Маккаби»), где «Зенит» пропустил три мяча, Луческу в раздевалке был очень недоволен Лодыгиным. Он недоволен им не только как вратарем, который не спасает команду, но и его зачесом, его импозантностью. Плюс яркие бутсы. Луческу это раздражает.

Насколько я знаю, «Зенит» ведет поиски нового вратаря. Идеальным вариантом вратаря для «Зенита» на данный момент является Беленов, который занимает пост номер 1 в «Анжи». «Зенит» уже вел переговоры по нему, но что-то не срослось. Есть еще один альтернативный вариант – Александр Селихов из «Амкара». Если не удастся договориться с ними, надо будет перестраиваться самому Лодыгину, потому что дальше так продолжаться не может», – приводит слова Генича официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Лодыгин оставался в запасе «Зенита» в матчах премьер-лиги с «Амкаром», «Рубином» и «Анжи».

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