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Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в Финляндии

Елена Корсунская
Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Стали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».

Полный список спортсменов был опубликован сегодня на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России. 

Состав российской команды:

Женщины - Анна Погорилая, Серафима Саханович, Елизавета Туктамышева.

Мужчины - Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров.

Пары - Кристина Астахова - Алексей Рогонов, Вера Базарова - Андрей Депутат.

Танцы - Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.  

Добавим, что впервые за последние годы эти соревнования будут проводиться по новому регламенту, с участием спортсменов всех видов, включая парное катание. Это обусловлено тем, что в этом сезоне Хельсинки примет чемпионат мира по фигурному катанию, и организаторы соревнований проводят своего рода репетицию перед ответственным стартом. 

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