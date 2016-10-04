Стадион в Петербурге на завершающем этапе строительства будет взят под особую охрану

Как сообщает «Фонтанка», 28 сентября губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о повышении безопасности на строящемся стадиона «Зенита».

Такие меры применяются к объектам, предназначенным для проведения Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. На завершающем этапе строительства все ввозимые материалы на стадион будут досматриваться в целях предупреждения террористических актов и радиационного заражения.

Основная цель – не допустить закладку в конструкции стадиона радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта. Дата введения новых мер охраны пока не определена.

Напомним, арена на Крестовском острове строится с 2007 года на месте стадиона имени Кирова. Строительные работы должны завершиться в декабре 2016 года. Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Стоимость строительства за девять лет выросла с 6,7 до 39 миллиардов рублей.

В августе руководство города и ФК «Зенит» подписали меморандум о последующей передаче стадиона в управление клубу. Планируется, что сине-бело-голубые проведут первый матч на арене в апреле 2017 года.